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01 Eylül 2020, Salı
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Erdoğan’dan tebrik

Erdoğan’dan tebrik

Erdoğan, ’nda şampiyon olan ’ı kutladı; “Sizi hep destekledim. Desteğe devam edeceğim” dedi.

, Altı 'nda, finalde 'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kutladı. oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size çok güveniyorum, sizleri hep destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. 'ye döner dönmez de tüm takımı 'ye bekliyorum" dedi. Erdoğan, gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini belirtti.
  1. 1.9.2020
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