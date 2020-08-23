Arkas'ın rakipleri belli oldu
Voleybolda Türkiye'yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'un grup aşamasındaki rakipleri netleşti. Lüksemburg'da yapılan kura çekimi sonrası İzmir temsilcisi B Grubu'nda yer aldı.
Voleybolda Türkiye'yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'un grup aşamasındaki rakipleri netleşti. Lüksemburg'da yapılan kura çekimi sonrası İzmir temsilcisi B Grubu'nda yer aldı. Mavi-beyazlı takımın rakipleri Cucine Lube Civitanova (İtalya), Tours VB (Fransa) ve Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 18 seri başı, 18 ön eleme olmak üzere 36 takım mücadele edecek. Beş grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek. Grup maçları 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.
İZMİR'DE MİNİ TURNUVA
TSYD İzmir Şubesi, voleybol turnuvası düzenleyecek. 6. kez organize edilecek olan turnuvada Arkas, Afyon Belediye, Altekma, İnegöl Belediye takımları mücadele edecek. Mini turnuva yarın başlayacak.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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