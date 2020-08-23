Arkas'ın rakipleri belli oldu

Voleybolda Türkiye'yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'un grup aşamasındaki rakipleri netleşti. Lüksemburg'da yapılan kura çekimi sonrası İzmir temsilcisi B Grubu'nda yer aldı. Mavi-beyazlı takımın rakipleri Cucine Lube Civitanova (İtalya), Tours VB (Fransa) ve Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 18 seri başı, 18 ön eleme olmak üzere 36 takım mücadele edecek. Beş grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek. Grup maçları 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

İZMİR'DE MİNİ TURNUVA

TSYD İzmir Şubesi, voleybol turnuvası düzenleyecek. 6. kez organize edilecek olan turnuvada Arkas, Afyon Belediye, Altekma, İnegöl Belediye takımları mücadele edecek. Mini turnuva yarın başlayacak.