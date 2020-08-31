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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Avrupa’nın sultanları

Avrupa’nın sultanları

U19 Takımımız, ’ı yenip oldu.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde, mağlup eden 19 Yaş Altı Genç Milli Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Filenin 'genç' Sultanları, 105 dakika süren mücadelenin setlerini; 25-17, 16-25, 23-25, 25-16 ve 15-8 alarak tarihinde ikinci kez oldular. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyon kızlarımızı tebrik etti.
  1. 31.8.2020
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