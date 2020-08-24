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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Caner Dengin İnegöl’de

Caner Dengin İnegöl’de

ekibi, F.Bahçeli libero oyuncusu ile anlaşma sağladı.

ekibi , HDI Sigorta'dan libero Caner Dengin'i etti. Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak, Dengin için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni sezon transfer çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. Caner Dengin'in daha önce de İnegöl Belediyespor formasını terlettiğini hatırlatan Solak, "Kendisi ile tekrar buluştuk. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Daha önce burada kulüp tarihimizin en başarılı sezonunu geçirmiştik" ifadelerini kullandı. Caner de İnegöl'e yeniden dönmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
  1. 24.8.2020
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