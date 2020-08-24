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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Lukic iddialı

Lukic iddialı

1. Lig ekibi TED Kolejlilerin yeni smaçörü iddialı konuştu.

1. Lig ekibi TED Kolejlilerin yeni smaçörü iddialı konuştu. 26 yaşındaki oyuncu "Buraya başarılar kazanmaya geldim. Elimden gelenin fazlasını parkede ortaya koyacağım" dedi.
  1. 24.8.2020
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