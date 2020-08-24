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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hedef 2’de 2

Hedef 2’de 2

’nda ilk maçında ’ı devirmişti. Bugün 18.30’da rakip ev sahibi Hırvatistan.

ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U19 'ndaki ilk maçına çıkan 19 Yaş Altı Kız , 'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Genç Millilerimiz bugün 18.30'da başlayacak karşılaşmada Hırvatistan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı gençlerimizin tek hedefi bu mücadeleyi de kazanarak 2'de 2 yapmak.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
Takım başantrenörü Şahin Çatma mücadele öncesi iddalı açıklamalarda bulundu. Çatma "Bulgaristan'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi hedefimiz ev sahibi Hırvatistan'ı devirmek. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu karşılaşmaya çok dikkatli hazırlandık" dedi. U-19 Milli Takımı oyuncuları da Hırvatistan'ı mağlup ederek liderliklerini sürdürmek istediklerini ifade ettiler.
  1. 24.8.2020
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