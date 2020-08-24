Hedef 2’de 2
U-19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ilk maçında Bulgaristan’ı devirmişti. Bugün 18.30’da rakip ev sahibi Hırvatistan.
ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
U-19 Kız Milli Takım başantrenörü Şahin Çatma mücadele öncesi iddalı açıklamalarda bulundu. Çatma "Bulgaristan'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi hedefimiz ev sahibi Hırvatistan'ı devirmek. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu karşılaşmaya çok dikkatli hazırlandık" dedi. U-19 Milli Takımı oyuncuları da Hırvatistan'ı mağlup ederek liderliklerini sürdürmek istediklerini ifade ettiler.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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