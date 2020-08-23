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23 Ağustos 2020, Pazar
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Emincan Melikgazi’de

Emincan Melikgazi’de

1. Lig ekiplerinden , hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan 'ı renklerine bağladı.

1. Lig ekiplerinden , hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan 'ı renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncu daha önce , Belediyespor, Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor ve Şanlıufra Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giymişti.
  1. 23.8.2020
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