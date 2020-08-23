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23 Ağustos 2020, Pazar
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’da iptal oldu

Rusya’da Zafer Kupası iptal oldu

Kazan'da düzenlenmesi planlanan , iki pozitif koronavirüs vakası yüzünden iptal edildi.

Kazan'da düzenlenmesi planlanan , iki pozitif koronavirüs vakası yüzünden iptal edildi. Organizsayon 24-26 Ağustos'ta Rus milli takımı ile Rus Süper Ligi'nde geçen sezonu 3 sırada bitiren takım arasında yapılacaktı.
  1. 23.8.2020
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