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23 Ağustos 2020, Pazar
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Altınoluk Kupası nefes kesti

Altınoluk Kupası nefes kesti

tarafından düzenlenen dün kadınlar ve erkeklerde oynanan karşılaşmalarla start aldı. Mücadeleler keyifli geçti.

() tarafından organize edilen , dün erkekler ve kadınlarda oynanan karşılaşmalarla başladı. Pandemi şartlarına uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınarak oynanan tüm mücadeleler Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi youtube kanalından canlı olarak voleybolseverlerle buluşuyor. Büyük heyecana sahne olan maçlar nefes kesiyor.
  1. 23.8.2020
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