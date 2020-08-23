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23 Ağustos 2020, Pazar
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çok iddialı

Nikolina Lukic çok iddialı

1. Ligi ekibi TED Kolejliler'in kadrosuna kattığı Sırp smaçör , yeni takımında iddiasını ortaya koydu.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekibi TED Kolejliler'in kadrosuna kattığı Sırp smaçör , yeni takımında iddiasını ortaya koydu. 26 yaşındaki Lukic, "Buraya başarılar kazanmaya ve elimden gelenin fazlasını vermeye geldim. Umarım bana güvenerek transferimde emeği olanları utandırmam" açıklamasında bulundu.
  1. 23.8.2020
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