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23 Ağustos 2020, Pazar
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Dijital açılış!

Dijital açılış!

Corona virüsü nedeniyle Eczacıbaşı VitrA'nın sezon açılışı dijital ortamda gerçekleşti. Başkan, teknik ekip ve oyuncular Basın mensuplarından gelen soruları, sosyal medyadan yanıtladı.

Corona virüsü nedeniyle Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün geleneksel sezon açılışı ve basın toplantısı her zamankinden farklı bir şekilde düzenlendi. Basın mensuplarından alınan sorular, kulübün yaptığı çekimlerle hesaplarından yanıtlandı. Eczacıbaşı Başkanı 'nın konuşmasıyla başlayan paylaşımlarda, menajer Nalan Ural, baş antrenör Marco Motta ve oyuncular soruları cevapladı.

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Konuşmasına "Virüs dolayısıyla bu sezon basın mensuplarıyla bir araya gelemedik, ancak bu durumun iletişimimize engel olmasını da istemedik ve açılışımızı sosyal medyada yaptık" sözleriyle başlayan Eczacıbaşı, yeni sezonla ilgili görüşlerini şöyle özetledi: "Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirdik. Yeni sezonda takımımızın kaptanları Tijana ve Simge Aköz olacak. Bütün takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon dilerim."

  1. 23.8.2020
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