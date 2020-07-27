Tek hedef şampiyonluk
Sezona yenilenmiş bir kadroyla girecek olan Halkbank’ın yeni transferleri iddialı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Oğuzhan Karasu, "Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takıma geldim. Halkbank kadrosunda yer aldığım için çok mutluyum. Bu sezon da katılacağı tüm yarışlarda favori sayılabilecek bir kadromuz ve daha da önemlisi ismimiz var. Dolayısıyla, tüm enerjimizi yansıtıp bu güzide takımı zirveye taşımak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin birçok kulübünde oy nayan smaçör Murat Karakaya ise, "Bu ailenin bir parçası olmak çok keyifli. Halkbank camiasına layık olmak, hedeflerimize ulaşmak adına elimden ne geliyorsa yapmak için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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