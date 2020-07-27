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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Tek hedef şampiyonluk

Tek hedef şampiyonluk

Sezona yenilenmiş bir kadroyla girecek olan ’ın yeni transferleri iddialı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Oğuzhan Karasu, "Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takıma geldim. kadrosunda yer aldığım için çok mutluyum. Bu sezon da katılacağı tüm yarışlarda favori sayılabilecek bir kadromuz ve daha da önemlisi ismimiz var. Dolayısıyla, tüm enerjimizi yansıtıp bu güzide takımı zirveye taşımak istiyoruz" dedi. 'nin birçok kulübünde oy nayan smaçör Murat Karakaya ise, "Bu ailenin bir parçası olmak çok keyifli. Halkbank camiasına layık olmak, hedeflerimize ulaşmak adına elimden ne geliyorsa yapmak için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 27.7.2020
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