Guidetti sabırsız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Turnuvanın koronavirüs nedeniyle 2021'e alındığını hatırlatan Guidetti, "Buna elbette ki takım halinde üzüldük. Fakat sağlık her şeyden önce geliyor. Zorlu bir süreçten gelerek olimpiyat vizesi almıştık. Takımımla gurur duyuyorum. Ertelenmesine üzülmeme rağmen heyecanımdan bir şey kaybetmedim. Hala ilk günkü gibi hissediyorum. Sabırsızlıkla gelececek yaz ayını bekliyorum. Umarım bir an önce gelir' diye konuştu.



TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Başarılı bir grupla çalıştığını kaydeden Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü: Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim. Sahada, maçın her anında elinden gelenin fazlasını yapan oyuncularla oynamaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de çalışmaktan dolayı da çok mutluyum. Birlikte birçok başarı yakaladığımız oyuncularla tarih yazmak istiyoruz. Gelecek yaz Tokyo'da genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceğiz. Bu isimlerle olimpiyatlarda başarılı olmak ve tarihe geçmeyi hedefliyoruz. Umarım hep birlikte Türk halkına gurur yaşattığımız bir turnuva oynarız.