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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan bir bomba daha!

Spor Toto'dan bir bomba daha!

Efeler Ligi ekiplerinden , Bosna Hersekli oyuncu Amel Dautefendic’le anlaşma sağladı.

Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki voleybolcu, geçen sezon Milas Belediyespor kadrosunda yer almıştı. 2017-2019 sezonlarında ise Bornova Anadolu Lisesi'nde oynamıştı. Bir dönem G.Saray altyapısında da görev yapan Boşnak oyuncuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. Başkent ekibinde transferlerin süreceği ifade ediliyor.

  1. 27.7.2020
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