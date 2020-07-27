Spor Toto'dan bir bomba daha!
Efeler Ligi ekiplerinden Spor Toto, Bosna Hersekli oyuncu Amel Dautefendic’le anlaşma sağladı.
Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki voleybolcu, geçen sezon Milas Belediyespor kadrosunda yer almıştı. 2017-2019 sezonlarında ise Bornova Anadolu Lisesi'nde oynamıştı. Bir dönem G.Saray altyapısında da görev yapan Boşnak oyuncuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. Başkent ekibinde transferlerin süreceği ifade ediliyor.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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