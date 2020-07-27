Spor Toto'dan bir bomba daha!

Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki voleybolcu, geçen sezon Milas Belediyespor kadrosunda yer almıştı. 2017-2019 sezonlarında ise Bornova Anadolu Lisesi'nde oynamıştı. Bir dönem G.Saray altyapısında da görev yapan Boşnak oyuncuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. Başkent ekibinde transferlerin süreceği ifade ediliyor.