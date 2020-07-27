Sambacılar yola çıktı
Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Çan Gençlik Kale Spor Kulübü’nde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Çanakkele temsilcisinin anlaşmaya vardığı Brezilyalı oyuncular Ellen Braga ve Ana Paula Borgo takıma katılmak için yola çıktı. Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Bambaşka bir maceraya atılacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Çalışmalara katılıp Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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