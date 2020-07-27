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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sambacılar yola çıktı

Sambacılar yola çıktı

’nin yeni ekiplerinden Çan Gençlik Kale Spor Kulübü’nde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkele temsilcisinin anlaşmaya vardığı Brezilyalı oyuncular Ellen Braga ve Ana Paula Borgo takıma katılmak için yola çıktı. Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Bambaşka bir maceraya atılacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Çalışmalara katılıp 'nde başarılı bir sezon geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 27.7.2020
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