Sambacılar yola çıktı

Çanakkele temsilcisinin anlaşmaya vardığı Brezilyalı oyuncular Ellen Braga ve Ana Paula Borgo takıma katılmak için yola çıktı. Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Bambaşka bir maceraya atılacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Çalışmalara katılıp Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.