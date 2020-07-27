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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Büyükçekmece tam gaz devam

Büyükçekmece tam gaz devam

Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Büyükçekmeçe Voleybol Akademi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iç transferde orta oyuncu mevkiinde görev yapan Ecem Şahin’le sözleşme yenileyen ekibi, aynı pozisyonda rol alan Doğa Su Tunca’yı kadrosuna kattı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Büyükçekmeçe Voleybol Akademi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iç transferde orta oyuncu mevkiinde görev yapan Ecem Şahin'le sözleşme yenileyen ekibi, aynı pozisyonda rol alan Doğa Su Tunca'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediye forması giyen ve Vakıfbank altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılı olmak istediğini ifade etti.


  1. 27.7.2020
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