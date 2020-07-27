Büyükçekmece tam gaz devam
Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Büyükçekmeçe Voleybol Akademi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iç transferde orta oyuncu mevkiinde görev yapan Ecem Şahin’le sözleşme yenileyen İstanbul ekibi, aynı pozisyonda rol alan Doğa Su Tunca’yı kadrosuna kattı.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Büyükçekmeçe Voleybol Akademi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iç transferde orta oyuncu mevkiinde görev yapan Ecem Şahin'le sözleşme yenileyen İstanbul ekibi, aynı pozisyonda rol alan Doğa Su Tunca'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediye forması giyen ve Vakıfbank altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılı olmak istediğini ifade etti.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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