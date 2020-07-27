Polonya ikiye ayrıldı!
Polonya Erkek Voleybol Milli Takımının 26-27 Temmuz’da Estonya ile oynayacağı hazırlık maçları ülkede corona virüsü vaka sayısının artması sebebiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine oyuncular, kırmızı ve beyaz takım halinde aynı tarihlerde iki hazırlık maçı oynamak için ayrıldı.
Polonya Erkek Voleybol Milli Takımının 26-27 Temmuz'da Estonya ile oynayacağı hazırlık maçları ülkede corona virüsü vaka sayısının artması sebebiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine oyuncular, kırmızı ve beyaz takım halinde aynı tarihlerde iki hazırlık maçı oynamak için ayrıldı. Michal ve Fabian'ın takımı olmak üzere ikiye ayrılan kırmızı-beyazlıların, mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Oyuncuların kıyasıya rekabetinde kazanan Fabian'ın kırmızı takımı oldu.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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