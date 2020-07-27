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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Polonya ikiye ayrıldı!

Polonya ikiye ayrıldı!

’da Estonya ile oynayacağı hazırlık maçları ülkede corona virüsü vaka sayısının artması sebebiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine oyuncular, kırmızı ve beyaz takım halinde aynı tarihlerde iki hazırlık maçı oynamak için ayrıldı.

'da Estonya ile oynayacağı hazırlık maçları ülkede corona virüsü vaka sayısının artması sebebiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine oyuncular, kırmızı ve beyaz takım halinde aynı tarihlerde iki hazırlık maçı oynamak için ayrıldı. Michal ve Fabian'ın takımı olmak üzere ikiye ayrılan kırmızı-beyazlıların, mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Oyuncuların kıyasıya rekabetinde kazanan Fabian'ın kırmızı takımı oldu.

  1. 27.7.2020
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