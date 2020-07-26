Tokyo 2020’ye toplam 58 vize

Corona virüsü nedeniyle 2021'e ertelenen "2020 Tokyo Olimpiyatları"na şu ana kadar Türkiye, 11 spor branşında 58 sporcuyla vize aldı. Artistik cimnastikte biri kadın 4, atıcılıkta 4, atletizmde 3'ü kadın 12, boksta 1, bisiklette 2, güreşte 4, karatede 3'ü kadın 5, tekvandoda 4 (hepsi kadın), yelkende 2'si kadın 5, yüzmede 3'ü kadın 5 ve voleybolda Kadın Milli Takımı 12 sporcu olimpiyatlarda yarışacak.