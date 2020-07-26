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26 Temmuz 2020, Pazar
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Tokyo 2020’ye toplam 58

Tokyo 2020’ye toplam 58 vize

Corona virüsü nedeniyle 2021'e ertelenen ""na şu ana kadar , 11 spor branşında 58 sporcuyla aldı.

Corona virüsü nedeniyle 2021'e ertelenen ""na şu ana kadar , 11 spor branşında 58 sporcuyla aldı. Artistik cimnastikte biri kadın 4, atıcılıkta 4, atletizmde 3'ü kadın 12, boksta 1, bisiklette 2, güreşte 4, karatede 3'ü kadın 5, tekvandoda 4 (hepsi kadın), yelkende 2'si kadın 5, yüzmede 3'ü kadın 5 ve voleybolda Kadın 12 sporcu olimpiyatlarda yarışacak.

  1. 26.7.2020
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