Akkuş’tan 1 imza daha

Voleybol 1. Lig ekiplerinden Akkuş Belediyespor, Ceyhun Ahlat'ı kadrosuna kattı. Efeler Ligi tecrübesi de bulunan 1,93 metre boyundaki oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. 21 yaşındaki genç voleybolcu daha önce Torul Gençlik ve Şiran Akademi Spor'da görev forma giydi.