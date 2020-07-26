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26 Temmuz 2020, Pazar
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Akkuş’tan 1 imza daha

Akkuş’tan 1 imza daha

 1. Lig ekiplerinden , 'ı kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerinden , 'ı kadrosuna kattı. Efeler Ligi tecrübesi de bulunan 1,93 metre boyundaki oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. 21 yaşındaki genç voleybolcu daha önce ve Şiran Akademi Spor'da görev forma giydi.

  1. 26.7.2020
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