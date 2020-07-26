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26 Temmuz 2020, Pazar
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Çan Gençlik’te

Ellen Braga Çan Gençlik’te

 Ligi'nin yeni ekiplerinden , kadrosuna önemli bir takviye yapıyor.

Ligi'nin yeni ekiplerinden , kadrosuna önemli bir takviye yapıyor. temsilcisi, son olarak Osasco Audax takımında forma giyen smaçör ile anlaşma sağladı. Kariyerinde önemli takımlar bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Brezilya 'nda da görev yapıyor. Braga ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.

  1. 26.7.2020
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