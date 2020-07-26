Ellen Braga Çan Gençlik’te

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çan Gençlik Kale Spor, kadrosuna önemli bir takviye yapıyor. Çanakkale temsilcisi, son olarak Osasco Audax takımında forma giyen smaçör Ellen Braga ile anlaşma sağladı. Kariyerinde önemli takımlar bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Braga ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.