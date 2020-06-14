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14 Haziran 2020, Pazar
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Bakandan müjde

Bakandan müjde

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan 'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan 'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu, Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların Anadolu Ajansı fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşıp, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.
  1. 14.6.2020
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