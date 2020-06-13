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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Sarı Kanarya’dan çıkarması

Sarı Kanarya’dan transfer çıkarması

5 birden yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; smaçör Hoag, orta oyuncusu Vigrass, libero , pasör ve pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 birden yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; smaçör Hoag, orta oyuncusu Vigrass, libero , pasör ve pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Batur ve Hasan Sıkar'ın kontratları da yenilendi.

  1. 13.6.2020
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