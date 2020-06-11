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11 Haziran 2020, Perşembe
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Çifte kupa alırdık

Çifte kupa alırdık

'ın  voleybolcusu , " bitirebilmek için çok heyecanlıydık. ' ve Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk" şeklinde konuştu.

'ın voleybolcusu , " bitirebilmek için çok heyecanlıydık. ' ve Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk" şeklinde konuştu.
  1. 11.6.2020
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