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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Bianka ve Cansu geldi

Bianka ve Cansu geldi

gönderilen isimlerin yerine Sırp smaçör ve 'i renklerine kattığını açıkladı. Alt yapıdan Lila, Gülce ile 2. Lig ekibinden Hilal'in de A takımda olacağı açıklandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı gönderilen isimlerin yerine Sırp smaçör ve 'i renklerine kattığını açıkladı. Alt yapıdan Lila, Gülce ile 2. Lig ekibinden Hilal'in de A takımda olacağı açıklandı.

  1. 10.6.2020
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