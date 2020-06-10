Bianka ve Cansu geldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı gönderilen isimlerin yerine Sırp smaçör Bianka Busa ve Cansu Çetin'i renklerine kattığını açıkladı. Alt yapıdan Lila, Gülce ile 2. Lig ekibinden Hilal'in de yeni sezonda A takımda olacağı açıklandı.