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10 Haziran 2020, Çarşamba
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5 oyuncu gitti

Filede 5 oyuncu gitti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarını ayırdı.

Kararın kulübün mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak alındığı açıklanırken, oyunculara hizmetleri için teşekkür edildi. ligler federasyon tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle erken sonlandırılmıştı.

  1. 10.6.2020
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