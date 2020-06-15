Metin’den mutlusu yok
Voleybol takımının yeni transferi Metin Toy'dan mutlusu yok... Tekrak Çubuklu'yu giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Metin, "2 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmek, bu atmosferi yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. F.Bahçe forması altında çok başarı yakaladık. Aynı başarıları önümüzdeki senelerde de yaşamayı hedefliyorum" dedi.
Voleybol takımının yeni transferi Metin Toy'dan mutlusu yok... Tekrak Çubuklu'yu giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Metin, "2 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmek, bu atmosferi yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. F.Bahçe forması altında çok başarı yakaladık. Aynı başarıları önümüzdeki senelerde de yaşamayı hedefliyorum" dedi.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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