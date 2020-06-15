Metin’den mutlusu yok

Voleybol takımının yeni transferi Metin Toy'dan mutlusu yok... Tekrak Çubuklu'yu giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Metin, "2 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmek, bu atmosferi yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. F.Bahçe forması altında çok başarı yakaladık. Aynı başarıları önümüzdeki senelerde de yaşamayı hedefliyorum" dedi.