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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Metin’den mutlusu yok

Metin’den mutlusu yok

Voleybol takımının yeni transferi 'dan mutlusu yok... Tekrak 'yu giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Metin, "2 yıl aradan sonra 'ye dönmek, bu atmosferi yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. F.Bahçe forması altında çok başarı yakaladık. başarıları önümüzdeki senelerde de yaşamayı hedefliyorum" dedi.

Voleybol takımının yeni transferi 'dan mutlusu yok... Tekrak 'yu giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Metin, "2 yıl aradan sonra 'ye dönmek, bu atmosferi yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. F.Bahçe forması altında çok başarı yakaladık. başarıları önümüzdeki senelerde de yaşamayı hedefliyorum" dedi.

  1. 15.6.2020
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