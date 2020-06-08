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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Ziraat Atasanov’u kaptı

Ziraat Atasanov’u kaptı

Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Ziraat bankası, 'nın smaçörlerinden 'la prensipte anlaşma sağladı.

Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Ziraat bankası, 'nın smaçörlerinden 'la prensipte anlaşma sağladı. 2016-2017 sezonunda Belediye forması giyen ve son iki yıldır 'da Chaumont Volley takımında görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, daha önce 'da Friedrichsnafen ve Bulgaristan'da Dobrich'te oynadı.

  1. 8.6.2020
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