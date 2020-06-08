Ziraat Atasanov’u kaptı

Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Ziraat bankası, Bulgaristan Milli Takımı'nın smaçörlerinden Martin Atasanov'la prensipte anlaşma sağladı. 2016-2017 sezonunda Tokat Belediye forması giyen ve son iki yıldır Fransa'da Chaumont Volley takımında görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, daha önce Almanya'da Friedrichsnafen ve Bulgaristan'da Dobrich'te oynadı.