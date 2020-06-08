Fenerbahçe güncelledi

Bütçe küçültme kararı alan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, aynı zamanda kadrosunu büyük ölçüde korumaya çalışıyor. Yıldızlarını takımda tutma kararı alan sarı-lacivertliler, kulübün resmi internet sitesinde bazı oyuncuların sözleşme tarihlerini güncelledi. Kanarya, daha önce anlaşma sağladığı Eda, Naz, Aylin, Mihajlovic, Ceren, Vargas, Bahar, Dicle ve Beliz'le 2021'e kadar yeni kontrat yaptı. Lila, İpar ve Gülce'nin sözleşmelerinin ise 2025'e kadar uzatıldığı ifade edildi.