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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Yeşilyurt’ta

İlayda Uçak Yeşilyurt’ta

 Ligi ekiplerinden , 'nda forma giyen orta oyuncu 'ı kiraladı.

Ligi ekiplerinden , 'nda forma giyen orta oyuncu 'ı kiraladı. Altyapılarda VakıfBank formasıyla şampiyonlukları yaşayan 2002 doğumlu ve 185 cm boyundaki oyuncu, son olarak VakıfBank 2. Lig Kadın Takımı ile şampiyon olarak 1. Lige yükselme başarısı göstermişti. İlayda, "Burada tecrübe kazanacağımı düşünüyorum. Planlı hareket eden ve iyi bir kadroya sahip olan bir takıma geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

  1. 8.6.2020
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