İlayda Uçak Yeşilyurt’ta

Sultanlar Ligi ekiplerinden Atlasglobal Yeşilyurt, VakıfBank Genç Takımı'nda forma giyen orta oyuncu İlayda Uçak'ı kiraladı. Altyapılarda VakıfBank formasıyla Türkiye şampiyonlukları yaşayan 2002 doğumlu ve 185 cm boyundaki oyuncu, son olarak VakıfBank 2. Lig Kadın Takımı ile şampiyon olarak 1. Lige yükselme başarısı göstermişti. İlayda, "Burada tecrübe kazanacağımı düşünüyorum. Planlı hareket eden ve iyi bir kadroya sahip olan bir takıma geldiğim için mutluyum" diye konuştu.