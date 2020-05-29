Kurtaran Mumcu: Yükü paylaşmalı

Corona virüsü nedeniyle liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi ve küme düşmenin kaldırılması voleybolda sıkıntıya yol açtı. Konuyla ilgili konuşan Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, voleyboldaki ağır yüke dikkat çekti. Liglerde takım sıkıntısı olmayacağını ama ekonomik sıkıntı yaşanabileceğini belirten Mumcu, "Ekonomik sıkıntıdan dolayı sponsorların durumu ne olacak? Pandemiden dolayı ağır bir yük var, bunu hep birlikte kaldırmak durumundayız. Yükten çabuk kurtulmak için sporcusu, antrenörü, yöneticisi hepimiz destek vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Liglerde yeni sezon çalışmasıyla ilgili bilgi veren Mumcu, şöyle devam etti: 16 takımlı lig çok kolay değil, herhalde iki gruplu lig planlaması yapılacak. Federasyonumuzun kurulları ve başkanımız çalışmaları sürdürüyor, 15-20 gün içinde neticeye bağlanır. Hem kulüplerin görüşleri alınarak hem de takvime uyarlamak için bir çalışma yapılıyor. Yeni sezon için hem milli takıma zarar vermemek hem de kulüpleri mutsuz etmemek adına bir program planlanıyor. Takımları rahatsız etmeyecek şekilde bir sistem kurulacak ama bu daha netleşmedi.

BİR YIL GERİYE GİTTİK

Pandemiden dolayı sporda zararların çok büyük olacağına dikkati çeken Kurtaran Mumcu, "Voleybol 1 yıl geriye gitti. Herkeste bir tedirginlik var. Dünya nasıl şekillenecek, seyahatler nasıl olacak bilemiyorsunuz. Ülkemizde de seyahat şartlarıyla ilgili ciddi uygulamalar var. Uluslararası müsabakalar nasıl olacak, zaman gösterecek" dedi. Liglerle ilgili aldıkları karar sürecine de değinen Mumcu, "Pandemi başladığı andan itibaren olayı takip etmeye başladık. Bağlı bulunduğumuz CEV ve FIVB'nin kararları da önemliydi. Avrupa ve dünyadaki kararlara paralel süreci götürmek istedik. Ortak karar alarak ligi böyle tescil ettik. Karar, tüm kulüpler ve sporcular tarafından memnuniyetle karşılandı" diye konuştu.