Dilara Yeşil Kuzeyboru’da

Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Kuzeyboru, kadrosunu Dilara Yeşil ile takviye etti. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki libero, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğim için çok mutluyum. Bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatıp sezonun başlamasını ve Kuzeyboru taraftarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım güzel bi sezon olur" diye konuştu.