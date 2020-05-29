Dilara Yeşil Kuzeyboru’da
Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Kuzeyboru, kadrosunu Dilara Yeşil ile takviye etti.
Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Kuzeyboru, kadrosunu Dilara Yeşil ile takviye etti. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki libero, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğim için çok mutluyum. Bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatıp sezonun başlamasını ve Kuzeyboru taraftarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım güzel bi sezon olur" diye konuştu.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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