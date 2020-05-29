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29 Mayıs 2020, Cuma
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Kuzeyboru’da

Dilara Yeşil Kuzeyboru’da

öncesi transferlerini sürdüren Kuzeyboru, kadrosunu ile takviye etti.

Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Kuzeyboru, kadrosunu ile takviye etti. Geçtiğimiz sezon forması giyen 23 yaşındaki libero, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğim için çok mutluyum. Bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatıp sezonun başlamasını ve Kuzeyboru taraftarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım güzel bi sezon olur" diye konuştu.

  1. 29.5.2020
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