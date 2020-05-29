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29 Mayıs 2020, Cuma
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Eczacıbaşı’dan Lauren’e veda

Eczacıbaşı’dan Lauren’e veda

, son iki sezonda formasını giyen ile yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA, son iki sezonda formasını giyen ile yollarını ayırdı. ABD'li oyuncu, turuncu-beyazlılarla iki kez Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ile 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonaları'nda da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

  1. 29.5.2020
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