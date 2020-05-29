Eczacıbaşı’dan Lauren’e veda

Eczacıbaşı VitrA, son iki sezonda formasını giyen Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı. ABD'li oyuncu, turuncu-beyazlılarla iki kez Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ile 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonaları'nda da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.