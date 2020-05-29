Afyon Yüntaş durmuyor

Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş, 1.96 boyundaki Oktay Serçe'yi de renklerine bağlayarak kadrosunu takviye etti. Kariyerine Bigadiç'te başlayan 26 yaşındaki pasör çaprazı, daha önce de Afyon temsilcisinin formasını başarıyla terletmişti.