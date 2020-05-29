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29 Mayıs 2020, Cuma
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Afyon Yüntaş durmuyor

Afyon Yüntaş durmuyor

Efeler Ligi ekiplerinden , 1.96 boyundaki 'yi de renklerine bağlayarak kadrosunu takviye etti.

Efeler Ligi ekiplerinden , 1.96 boyundaki 'yi de renklerine bağlayarak kadrosunu takviye etti. Kariyerine Bigadiç'te başlayan 26 yaşındaki pasör çaprazı, daha önce de Afyon temsilcisinin formasını başarıyla terletmişti.

  1. 29.5.2020
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