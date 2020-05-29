Sarıyer’de teknik ekip belli
Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor'da teknik ekip belli oldu.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor'da teknik ekip belli oldu. Gökhan Çokşen'in başantrenörlüğünde tüm ekip ile yoluna devam eden Sarıyer'de, Hasan Çelik birinci, Engin Özbek ise ikinci yardımcı antrenör olarak çalışacak. İstatistik Antrenörü Görkem Kazan üçüncü yardımcı olurken yerine ise Göztepe'den transfer edilen Umut Kızrak bakacak.
- 29.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sarıyer’de teknik ekip belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.