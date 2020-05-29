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29 Mayıs 2020, Cuma
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Sarıyer’de teknik ekip belli

Sarıyer’de teknik ekip belli

 Ligi ekiplerinden 'da teknik ekip belli oldu.

Ligi ekiplerinden 'da teknik ekip belli oldu. Gökhan Çokşen'in başantrenörlüğünde tüm ekip ile yoluna devam eden Sarıyer'de, birinci, Engin Özbek ise ikinci yardımcı antrenör olarak çalışacak. İstatistik Antrenörü Görkem Kazan üçüncü yardımcı olurken yerine ise 'den transfer edilen Umut Kızrak bakacak.

  1. 29.5.2020
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