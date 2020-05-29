Sarıyer’de teknik ekip belli

Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor'da teknik ekip belli oldu. Gökhan Çokşen'in başantrenörlüğünde tüm ekip ile yoluna devam eden Sarıyer'de, Hasan Çelik birinci, Engin Özbek ise ikinci yardımcı antrenör olarak çalışacak. İstatistik Antrenörü Görkem Kazan üçüncü yardımcı olurken yerine ise Göztepe'den transfer edilen Umut Kızrak bakacak.