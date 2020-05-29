Ezgi ‘devam’ dedi
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İlbank, iç transferde Ezgi Arslan ile sözleşme yeniledi.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İlbank, iç transferde Ezgi Arslan ile sözleşme yeniledi. 2010 yılında SGK Voleybol İhtisas'tan Galatasaray'a transfer olan 1992 doğumlu tecrübeli smaçör, 2011-2012 sezonunda Ereğli Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. 4 yıl Galatasaray'da sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, ardından Samsun Anakent, PTT Spor ve İlbank takımlarında mücadel etti. Ezgi, son 2 sezondur yer aldığı PTT Spor ve İlbank takımları ile Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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