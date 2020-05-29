Ezgi ‘devam’ dedi

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İlbank, iç transferde Ezgi Arslan ile sözleşme yeniledi. 2010 yılında SGK Voleybol İhtisas'tan Galatasaray'a transfer olan 1992 doğumlu tecrübeli smaçör, 2011-2012 sezonunda Ereğli Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. 4 yıl Galatasaray'da sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, ardından Samsun Anakent, PTT Spor ve İlbank takımlarında mücadel etti. Ezgi, son 2 sezondur yer aldığı PTT Spor ve İlbank takımları ile Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.