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29 Mayıs 2020, Cuma
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Ezgi ‘devam’ dedi

Ezgi ‘devam’ dedi

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İlbank, iç transferde ile sözleşme yeniledi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İlbank, iç transferde ile sözleşme yeniledi. 2010 yılında Voleybol İhtisas'tan 'a olan 1992 doğumlu tecrübeli smaçör, 2011-2012 sezonunda 'da kiralık olarak forma giydi. 4 yıl Galatasaray'da sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, ardından Anakent, Spor ve İlbank takımlarında mücadel etti. Ezgi, son 2 sezondur yer aldığı PTT Spor ve İlbank takımları ile 'ne çıkma başarısı gösterdi.

  1. 29.5.2020
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