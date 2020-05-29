‘Hoşgeldiniz Filiz!’
İsviçre'nin kadın voleybol ekiplerinden Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı.
İsviçre'nin kadın voleybol ekiplerinden Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Volero Kulübünün resmi sitesinden duyurduğu transfer haberinin görüntüsünde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan" ifadeleri yer verildi. Genç voleybolcu, "Türkçe mesajla yapılan bu karşılama beni oldukça gururlandırdı" diye konuştu.
- 29.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
‘Hoşgeldiniz Filiz!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.