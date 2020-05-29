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29 Mayıs 2020, Cuma
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Filiz!’

‘Hoşgeldiniz Filiz!’

'nin  ekiplerinden , Alman oyuncu 'ı renklerine bağladı.

'nin ekiplerinden , Alman oyuncu 'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Volero Kulübünün resmi sitesinden duyurduğu transfer haberinin görüntüsünde olarak, " pasör çaprazı Filiz Yürükalan" ifadeleri yer verildi. Genç voleybolcu, "Türkçe mesajla yapılan bu karşılama beni oldukça gururlandırdı" diye konuştu.

  1. 29.5.2020
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