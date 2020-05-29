‘Hoşgeldiniz Filiz!’

İsviçre'nin kadın voleybol ekiplerinden Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Volero Kulübünün resmi sitesinden duyurduğu transfer haberinin görüntüsünde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan" ifadeleri yer verildi. Genç voleybolcu, "Türkçe mesajla yapılan bu karşılama beni oldukça gururlandırdı" diye konuştu.