TFL Eren Öner ile sözleşme imzaladı
Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Tevfik Fikret Lisesi Altekma, dış transferde bir anlaşma daha sağladı.
Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Tevfik Fikret Lisesi Altekma, dış transferde bir anlaşma daha sağladı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Milas Belediyespor'da forma giyen Eren Öner ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Arkas'ta başlayan 31 yaşındaki pasör, 1.97 boyunda.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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