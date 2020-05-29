TFL Eren Öner ile sözleşme imzaladı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol TFL Eren Öner ile sözleşme imzaladı

TFL ile sözleşme imzaladı

TFL Eren Öner ile sözleşme imzaladı

Tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan , bir anlaşma daha sağladı.

Tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan , bir anlaşma daha sağladı. temsilcisi, geçen sezon Milas Belediyespor'da forma giyen ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Arkas'ta başlayan 31 yaşındaki pasör, 1.97 boyunda.

  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFL Eren Öner ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA