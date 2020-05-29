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29 Mayıs 2020, Cuma
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: Bir hayalim var

Taner Atik: Bir hayalim var

Başantrenörü 'in hedefi; olimpiyatlar.

Voleybola sporcu olarak ilk adımını attığı 'ın başında başarıyla görev yapan başantrenör , en büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. Atik, "Halkbank ilk galibiyeti ve mağlubiyeti tattığım, Avrupa'da şampiyonluklar yaşadığım kulüp. Bu aidiyet duygusunu kelimelerle ifade etmek pek mümkün değil" dedi. Pandemi nedeniyle önlerinde çok uzun ve zor bir olduğunu belirten Atik, "Kulübümle özdeşleşmek istiyorum. Milli takımla olimpiyatlara katılmak en büyük hayalim. Bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 29.5.2020
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