Taner Atik: Bir hayalim var
Halkbank Başantrenörü Taner Atik'in hedefi; milli takımla olimpiyatlar.
Voleybola sporcu olarak ilk adımını attığı Halkbank'ın başında başarıyla görev yapan başantrenör Taner Atik, en büyük hayalinin milli takımla olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. Atik, "Halkbank ilk galibiyeti ve mağlubiyeti tattığım, Avrupa'da şampiyonluklar yaşadığım kulüp. Bu aidiyet duygusunu kelimelerle ifade etmek pek mümkün değil" dedi. Pandemi nedeniyle önlerinde çok uzun ve zor bir olduğunu belirten Atik, "Kulübümle özdeşleşmek istiyorum. Milli takımla olimpiyatlara katılmak en büyük hayalim. Bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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