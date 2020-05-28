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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Filedeki gururumuz

Filedeki gururumuz

ve Romanya’daki başarılı grafiğini Polonya’da ile 3 kupa kaldırarak taçlandıran , yeniden Antrenörler Komisyonu’nda...

Voleybolda Türk antrenörlerinin Avrupa'daki gururu olan , ve Romanya'daki başarılarını Polonya'da ile birlikte 3 kupayı da kazanarak taçlandırdı. Chemik ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Akbaş, ikinci kez Antrenörler Komisyonu'na aday gösterildi. Türk başantrenör, 4 yıldır görev aldığı bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyon üyeleri, 26 Ekim'de 'nın başkenti 'daki CEV Genel Kurulu'nda seçilecek.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacı ile görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Öte yandan 'da yayınlanan İtalyan Coach Factor programına konuk olan Akbaş, kariyerine dair açıklamalar yaparken, antrenör adaylarına da tavsiyelerde bulundu.

  1. 28.5.2020
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