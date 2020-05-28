Filedeki gururumuz
Japonya ve Romanya’daki başarılı grafiğini Polonya’da Chemik Police ile 3 kupa kaldırarak taçlandıran Ferhat Akbaş, yeniden CEV Antrenörler Komisyonu’nda...
Voleybolda Türk antrenörlerinin Avrupa'daki gururu olan Ferhat Akbaş, Japonya ve Romanya'daki başarılarını Polonya'da Chemik Police ile birlikte 3 kupayı da kazanarak taçlandırdı. Chemik ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Akbaş, ikinci kez CEV Antrenörler Komisyonu'na aday gösterildi. Türk başantrenör, 4 yıldır görev aldığı antrenörler komisyonunda bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyon üyeleri, 26 Ekim'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CEV Genel Kurulu'nda seçilecek.
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK
CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacı ile görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Öte yandan Youtube'da yayınlanan İtalyan Coach Factor programına konuk olan Akbaş, kariyerine dair açıklamalar yaparken, antrenör adaylarına da tavsiyelerde bulundu.
- 28.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Filedeki gururumuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.