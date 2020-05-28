Filedeki gururumuz

Voleybolda Türk antrenörlerinin Avrupa'daki gururu olan Ferhat Akbaş, Japonya ve Romanya'daki başarılarını Polonya'da Chemik Police ile birlikte 3 kupayı da kazanarak taçlandırdı. Chemik ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Akbaş, ikinci kez CEV Antrenörler Komisyonu'na aday gösterildi. Türk başantrenör, 4 yıldır görev aldığı antrenörler komisyonunda bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyon üyeleri, 26 Ekim'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CEV Genel Kurulu'nda seçilecek.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacı ile görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Öte yandan Youtube'da yayınlanan İtalyan Coach Factor programına konuk olan Akbaş, kariyerine dair açıklamalar yaparken, antrenör adaylarına da tavsiyelerde bulundu.