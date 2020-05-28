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28 Mayıs 2020, Perşembe
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’in son durağı Haliliye

Ali Samet İçmegiz’in son durağı Haliliye

'nin yeni ekiplerinden orta oyuncu 'i renklerine bağladı.

'nin yeni ekiplerinden orta oyuncu 'i renklerine bağladı. 1989 doğumlu İçmegiz voleybola altyapısında başladı. Sonra sırasıyla, , , Kahramanmaraş BBSK, Torul Spor, , Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor, , Sorgun Belediyespor takımlarının formalarını terletti.
  1. 28.5.2020
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