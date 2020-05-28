Pasör Mirkovic Eczacıbaşı’da - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Pasör Mirkovic Eczacıbaşı’da

Pasör Mirkovic Eczacıbaşı’da

Pasör Mirkovic Eczacıbaşı’da

, Sırp oyuncu 'i kadrosuna kattı.

, Sırp oyuncu 'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki pasör, profesyonel kariyerine OK Vizura takımında başladı. Mirkovic, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Bakü, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana 'nda da görev yapıyor.
  1. 28.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pasör Mirkovic Eczacıbaşı’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA