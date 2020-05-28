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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Newcombe ile yollar ayrıldı

Newcombe ile yollar ayrıldı

, 'li oyuncusu ile yollarını ayırdı.

, 'li oyuncusu ile yollarını ayırdı. Geçen sezon ara transferde gelen Newcombe'ye teşekkür edilerek başarılar dilendi. Eczacıbaşı ayrıca genç oyuncusu Ceren Nur Domaç'ı kiralık olarak Sultanlar Ligi ekibi Kuzeyboru'ya verdi. Eczacıbaşı ile 2018'de CEV Kupası kazanan Ceren'in, gençlerde birçok başarısı var.
  1. 28.5.2020
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