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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Voleybolu özledik

Voleybolu özledik

ile anlaşarak ’ye dönen , “ çok güzel bir sezon bekliyor. O yüzden için heyecanlıyım” dedi.

'da formasını giydiği Allianz Stuttgart'ta forma giyen milli voleybolcu , ile anlaşarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne dönüş yaptı. Koronavirüs salgınının voleybolu da çok etkilediğini belirten Cansu, "Ligler iptal edildi, voleybola uzak kaldık. Antrenman yapamıyoruz, maç oynayamıyoruz. Bütün voleybolcular ve voleybolseverler voleybolu çok özledi" dedi. 'nin salgında daha erken önlemler aldığını belirten 28 yaşındaki voleybolcu, " çok güzel bir sezon bekliyor. Voleybolu bu kadar özlemişken, voleyboldan ayrı kalmışken herkes tekrar oynamayı, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. O yüzden için heyecanlıyım" diye konuştu.
  1. 28.5.2020
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