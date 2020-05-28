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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Sorgun atağa kalktı

Sorgun atağa kalktı

Yeni sezonda da antrenör ile yoluna devam edecek olan temsilcisi, G.Saray’dan pasör Muzaffer ile anlaştı.

Axa Sigorta ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. 2020-21 sezonunda da antrenör ile devam etme kararı alan temsilcisi, kadrosunu da güçlü isimlerle takviye etmek amacında. İlk olarak G.Saray'ın pasörü ile prensipte anlaşma sağlayan Sorgun Belediye, transfere hızlı bir giriş yaptı. Arkas altyapısından A Takıma yükselen Muzaffer Yönet, 2020 yılında G.Saray ile Spor Toto Kupası Şampiyonuluğu yaşadı. Başkan Ergin Gül, "Biliyorum, taraftarlarımız çok daha güçlü bir takım istiyor. Biz de bu isteği boşa çıkarmamak adına gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.
  1. 28.5.2020
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