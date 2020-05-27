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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan !

Eczacıbaşı VitrA'dan transfer!

, Sırp pasör ’i, 2020-2021 sezonu için renklerine bağladı. sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz” ifadeleri kullanıldı.

, Sırp voleybolcu 'i etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp 'nın önemli oyuncularından Mirkovic'le anlaştık. Kadromuza uygun olan yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz" denildi.
1995 Uzice doğumlu Sırp oyuncu, 185 cm boyunda ve pasör olarak görev yapan Mirkovic, profesyonel kariyerine, OK Vizura takımında başladı. Başarılı oyuncu, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Baku, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda görev yapıyor.

  1. 27.05.2020
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