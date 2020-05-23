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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Naz’dan ’ye teşekkür mesajı

Naz’dan TVF’ye teşekkür mesajı

'nın milli oyuncusu , " Başkanımız Mehmet 'a ve yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'nın milli oyuncusu , " Başkanımız Mehmet 'a ve yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin sağlığını her şeyden önde tuttular" dedi. Naz Aydemir Akyol, koronavirüs salgını nedeniyle voleybolda liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi nedeniyle Başkanı Üstündağ' teşekkür ederek, "Birçok organizasyonu, insan sağlığını ön planda tutarak devam ettirmeme kararı aldılar. Bu, çok önemli bir olay" dedi.
  1. 23.5.2020
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