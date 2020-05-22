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22 Mayıs 2020, Cuma
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Kaptan gitti Melisa geldi

Kaptan gitti Melisa geldi

, smaçör Kim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. vedalaşan turuncu- beyazlılar, 22 yaşındaki ile anlaştığını açıkladı.

, smaçör Kim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. vedalaşan turuncu- beyazlılar, 22 yaşındaki ile anlaştığını açıkladı. Kariyerinde Alba Blaj ve Beylikdüzü'nde forma giyen libero, Blaj'la 2018 Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazanmıştı.
  1. 22.5.2020
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