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21 Mayıs 2020, Perşembe
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’ta ayrılık

Halkbank’ta ayrılık

takımlarından 'ta flaş gelişme... Ligin iddialı ekibi Halkbank, pasör ile sözleşme yenilememe kararı alındığını açıkladı.

Efeler Ligi takımlarından 'ta flaş gelişme... Ligin iddialı ekibi Halkbank, pasör ile sözleşme yenilememe kararı alındığını açıkladı.

  1. 21.5.2020
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