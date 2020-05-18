Guidetti’den ‘pas &pasör’ söyleşisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye'de görev yapan antrenörlerle buluştu. Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde 'Pas ve Pasör' konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.