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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Guidetti’den ‘pas &pasör’ söyleşisi

Guidetti’den ‘pas &pasör’ söyleşisi

A Milli  ve teknik ekibi, video konferans yoluyla 'de görev yapan antrenörlerle buluştu.

A Milli ve teknik ekibi, video konferans yoluyla 'de görev yapan antrenörlerle buluştu. Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde 'Pas ve Pasör' konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  1. 18.5.2020
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