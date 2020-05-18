Guidetti’den ‘pas &pasör’ söyleşisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye'de görev yapan antrenörlerle buluştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye'de görev yapan antrenörlerle buluştu. Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde 'Pas ve Pasör' konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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