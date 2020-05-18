Kingdon THY’de kaldı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde atağa kalkan Türk Hava Yolları, iç transferde Şeyma Ercan ve Berin Yıldırım'ın ardından Madison Kingdon Rishel transferini de açıkladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde atağa kalkan Türk Hava Yolları, iç transferde Şeyma Ercan ve Berin Yıldırım'ın ardından Madison Kingdon Rishel transferini de açıkladı. Amerikalı smaçör gelecek sezon da kadroda yer alacak. THY daha önce VakıfBankt'tan Ebrar Karakurt'u da kiralık olarak renklerine katmıştı.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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