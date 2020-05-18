Kingdon THY’de kaldı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Kingdon THY’de kaldı

Kingdon ’de kaldı

Kingdon THY’de kaldı

'nde atağa kalkan , iç transferde ve 'ın ardından transferini de açıkladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde atağa kalkan , iç transferde ve 'ın ardından transferini de açıkladı. Amerikalı smaçör gelecek sezon da kadroda yer alacak. daha önce VakıfBankt'tan Ebrar Karakurt'u da kiralık olarak renklerine katmıştı.

  1. 18.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kingdon THY’de kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA