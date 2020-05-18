Kingdon THY’de kaldı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde atağa kalkan Türk Hava Yolları, iç transferde Şeyma Ercan ve Berin Yıldırım'ın ardından Madison Kingdon Rishel transferini de açıkladı. Amerikalı smaçör gelecek sezon da kadroda yer alacak. THY daha önce VakıfBankt'tan Ebrar Karakurt'u da kiralık olarak renklerine katmıştı.